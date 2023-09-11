Хабиб будет присутствовать на поединке Махачева с Оливейрой

«В углу Хабиба, наверное, не будет. На подготовку заедет, посмотрит, подскажет. А так, чтобы не прилететь на бой – такого нет. Секундировать, всё время рядом находиться не будет, а на бой приедет, да. Все поедем, поддержим», — сказал Завуров на YouTube-канале IGORKAKDELA.