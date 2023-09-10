Менеджер Волкова считает, что боец вернулся в гонку за титул UFC

"Огромная работа Саши и ее результат, - сказал Банников. - Выполнил геймплан, завершил бой "Иезекиилем". Рано еще говорить о сопернике, сейчас нужно выдохнуть и дождаться чемпионского боя и его результатов. Саша всегда в этой гонке, и теперь он стал ближе к цели. Сценарий простой - бой за титул", - добавил собеседник агентства.