Участвующий в СВО боец ММА Минеев рассказал о подготовке к поединку

«Подготовка к бою с Карвальо идет в нормальном режиме, сейчас я уже вышел на финишную прямую. По ходу тренировочных сборов я планировал выйти на 70 процентов готовности и, думаю, что уже достиг этого уровня», — сказал Карвальо.