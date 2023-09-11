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Дана Уайт — об Александре Волкове: Туиваса дрался с настоящим монстром

Презилент UFC Дана Уайт высказался по поводу поединка российского бойца Александра Волкова с Таем Туивасой.

Дана Уайт назвал российского бойца Волкова "настоящим монстром"
© Чемпионат.com

«Если мы говорим об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса дрался с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук, и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была огромной, но Тай показал сегодня чертовски хороший бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.

Туиваса потерпел седьмое поражение в карьере и третье кряду. В его активе также 14 побед.

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