Волков поднялся в рейтинге тяжеловесов UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга тяжелого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Недавний соперник россиянина на турнире UFC 293 Тай Туиваса опустился на две позиции вниз — на восьмую.
Волков победил австралийца в ночь на 10 сентября по московскому времени в со-главном поединке турнира UFC 293. Поединок завершился досрочно: за минуту до конца второго раунда Волков применил к сопернику удушающий прием, заставив Туивасу сдаться.
До этого в ночь на 11 марта 2023 года Волков на турнире UFC Fight Night 221 встретился с представителем Молдавии Александром Романовым и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. На счету российского бойца 37 побед, из них 24 — нокаутом, и десять поражений.
Туиваса до Волкова встречался с еще одним представителем России — Сергеем Павловичем. Бой завершился поражением австралийского бойца в первом раунде. Всего на его счету 15 побед и шесть поражений.