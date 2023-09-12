Волков поднялся в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга тяжелого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

© volkov_alex/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Недавний соперник россиянина на турнире UFC 293 Тай Туиваса опустился на две позиции вниз — на восьмую.

Волков победил австралийца в ночь на 10 сентября по московскому времени в со-главном поединке турнира UFC 293. Поединок завершился досрочно: за минуту до конца второго раунда Волков применил к сопернику удушающий прием, заставив Туивасу сдаться.

До этого в ночь на 11 марта 2023 года Волков на турнире UFC Fight Night 221 встретился с представителем Молдавии Александром Романовым и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. На счету российского бойца 37 побед, из них 24 — нокаутом, и десять поражений.