В UFC отреагировали на арест Хусейна Асхабова

«Организации известно об аресте и обвинениях в адрес Хусейна Асхабова. Мы продолжим собирать дополнительную информацию об инциденте.



UFC не собирается делать заявления до тех пор, пока не закончится судебное разбирательство. Его поединок, запланированный на 7 октября, отменен», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте промоушена.