Американский боец сломал чемпионский пояс UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон Стрикленд сломал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории после победы над новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ребята, я дейcтвительно cломал cвой пояc. Но у меня еcть решение! Теперь он как новенький», — заявил американец.

На трофее отошла деталь, которую 32-летний боец подклеил cтроительным cкотчем.

10 сентября Стрикленд победил Адесанью в главном событии турнира UFC 293 в Сиднее. Схватка продлилась все пять раундов. Американец одержал победу единогласным решением судей.

До этого он выходил в октагон в июле 2023 года на турнире UFC on ESPN 48, победив Абусупияна Магомедова техническим нокаутом во втором раунде. На счету Стрикленда 28 побед при пяти поражениях.