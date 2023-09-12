Минеев анонсировал поединок с Исмаиловым в 2024 году

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев анонсировал третий поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Его слова приводит «Матч ТВ».

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<blockquote>«Камил Гаджиев организовывает нам бой по боксу, мы все включаемся в эту историю. В 2024 году», — заявил Минеев.

Незадолго до этого стало известно, что Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга 15 сентября. Встреча пройдет в Элисте, соперником станет бывший чемпион Belaltor бразилец Рафаэль Карвальо. На данный момент Минеев принимает участие в спецоперации на Украине.

В октябре 2021 года бойцы провели поединок на турнире AMC Fight Nights. Тогда Минеев победил Исмаилова нокаутом и защитил пояс чемпиона организации в среднем весе. Ранее спортсмены провели еще один бой по правилам ММА, который закончился ничьей.