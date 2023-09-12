Минеев заявил, что стал депутатом Донецкого народного совета

— Можете меня поздравить, я стал депутатом Донецкого народного совета. Вот мне подарили такую кепку (Минееву был задан вопрос, почему на пресс конференцию он пришел в кепке с надписью «Донбасс»). Я сейчас официально в статусе депутата, — передает слова Владимира Минеева корреспондент «Матч ТВ».