Российский боец ММА Владимир Минеев заявил, что стал депутатом Донецкого народного совета.
Ранее в феврале 2023 года боец присоединился к Вооруженным силам России. Минеев сообщал, что присоединился к спецназу донецкого первого армейского корпуса.
— Можете меня поздравить, я стал депутатом Донецкого народного совета. Вот мне подарили такую кепку (Минееву был задан вопрос, почему на пресс конференцию он пришел в кепке с надписью «Донбасс»). Я сейчас официально в статусе депутата, — передает слова Владимира Минеева корреспондент «Матч ТВ».
Последний поединок по правилам ММА Минеев провел в октябре 2021 года, победив техническим нокаутом Магомеда Исмаилова. Статистика бойца в ММА — 16 побед, 1 поражение и 1 ничья. Следующий бой 33 летний Минеев проведет против бывшего чемпиона лиги Bellator Рафаэля Карвальо в Элисте 15 сентября.