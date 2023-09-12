Менеджер Волкова рассказал о планах бойца

"Сейчас выше Саши три человека, с которыми были бы актуальны реванши, и один - ниже, - сказал Банников. - Со всеми ними, думаю, реванш более чем актуален. Но мы должны вместе с UFC подобрать бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству".