Волков подписал новый контракт с UFC

«Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою [Джон] Джонс — [Стипе] Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», — заявил менеджер.