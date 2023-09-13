Федор Емельяненко может стать почетным президентом Союза ММА России

Союз ММА России может в конце сентября назначить бывшего главу организации Федора Емельяненко почетным президентом. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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"Президиум, на котором будет принято решение, состоится 22-23 сентября в Омске", - сказал собеседник агентства.

19 августа Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России, написав заявление об отставке. Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.