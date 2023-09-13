Дана Уайт высказался по поводу возвращения Конора Макгрегора

«В каком весе состоится возвращение Конора? Не имею ни малейшего представления. Поживем – увидим. Когда мы объявим о возвращении Конора, мы посмотрим на окружающую действительность», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. Ожидается, что в своём следующем бою Макгрегор сразится с американцем Майклом Чендлером.