Тренер Нурмагомедова назвал Макгрегора "подонком"

«Я бы сказал Чендлеру, что слова Конора не должны расстраивать, потому что он мастер в этом. Это то, к чему мы готовились с самого первого дня после того, как было объявлено о бое Хабиба и Макгрегора. Я каждый день говорил Хабибу, что он будет преследовать твою семью, религию и страну.



Мы говорили об этом в течение нескольких месяцев перед боем и, конечно же, он сделал то, что сделал бы любой боец-подонок. Если ты такой подонок, то преследуешь вещи, которые не должен. Нагнетать перед боем можно, но упоминание страны и религии никогда не должны быть разрешены. Это спорт, это не вопрос жизни и смерти, но он делает его именно таковым, говоря о религии и стране. Я бы хотел, чтобы бойцы никогда так не делали», — приводит слова Мендеса Mirror.