Дана Уайт рассказал, когда ожидает увидеть Макгрегора в октагоне

«Он снова в зале. Он тренируется, и да, я ожидаю увидеть бой Конора в следующем году. Голод и мотивация — не одно и то же. У вас должна быть определённая мотивация, чтобы заработать столько денег. Вы видели, что многие парни, зарабатывая много денег, дерутся намного меньше, как Конор, или же у них случаются серии неудач, потому ты меняешься, когда есть такие деньги.



Трудно всё лето провести на яхте, а потом думать: «Ой, мне снова придётся вернуться в спортзал и снова работать». Ещё раз, это не критика, такова жизнь, особенно в мире ММА», — сказал Уайт в интервью Пирсу Моргану для Talk Tv.