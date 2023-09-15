Боец UFC Железнякова рассказала о трудностях соблюдения диеты

— Если честно, мне это тяжело дается. Порой я сама удивляюсь, как справляюсь с тем, чтобы не кушать вкусняшки. Иногда заменяю медом и финиками, но перед тренировкой, а не перед сном. А так стараюсь заменять общением с друзьями. Когда я была в России, переключалась на духовные моменты. Ходила в театр и кино. Здесь хожу на музыкальные концерты, но не всегда получается, потому что тут другие условия, и я еще не все знаю, — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.