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Боец UFC Железнякова: «Удивляюсь, как справляюсь с тем, чтобы не кушать вкусняшки»

Выступающая в наилегчайшем дивизионе UFC россиянка Дарья Железнякова рассказала о трудностях соблюдения диеты в период подготовки к поединкам.

Боец UFC Железнякова рассказала о трудностях соблюдения диеты
© Соцсети

— Если честно, мне это тяжело дается. Порой я сама удивляюсь, как справляюсь с тем, чтобы не кушать вкусняшки. Иногда заменяю медом и финиками, но перед тренировкой, а не перед сном. А так стараюсь заменять общением с друзьями. Когда я была в России, переключалась на духовные моменты. Ходила в театр и кино. Здесь хожу на музыкальные концерты, но не всегда получается, потому что тут другие условия, и я еще не все знаю, — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Железнякова провела в промоушене Ares в апреле 2023 года, где победила техническим нокаутом в первом раунде француженку Мари Луазо.

15 октября на турнире UFC Vegas 81 россиянка проведет бой с соперницей из Бразилии Тайнарой Лисбоа.