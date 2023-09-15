Поединок с участием бойца, подозреваемого в краже дорогих часов, отменен

Поединок с участием бойца, подозреваемого в краже дорогих часов в Шереметьево, отменен
Поединок российского бойца Мартина Джуаряна против Садуди Шримуана из Таиланда, который должен был стать соглавным событием турнира по кулачным поединкам RCC Hard, отменен, сообщил «Матч ТВ» исполнительный директор RCC Николай Клименко.
Ранее Клименко сообщил «Матч ТВ», что Шримуана задержала полиция по подозрению в краже часов стоимостью 300 тысяч рублей в московском аэропорту Шереметьево, а лига рассматривает вариант с переносом его боя с Джуаряном.
— Наши юристы RCC были в Москве. Они погрузились в контекст и плотно изучили ситуацию. Боец Шримуан нарушил закон Российской Федерации, поэтому он однозначно не приедет на турнир RCC Hard 3. Бой «Лютера» (прозвище Джуаряна — прим.) переносится на ноябрь, — сказал Клименко «Матч ТВ».
Турнир состоится 16 сентября в Академии единоборств РМК. Шоу возглавит бой Александра Севера и Александра Деревянко, а противостояние Максима Сульгина и Нурадила Алиева станет вторым по значимости событием.
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Поединок с участием бойца, подозреваемого в краже дорогих часов в Шереметьево, отменен
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