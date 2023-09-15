Поединок с участием бойца, подозреваемого в краже дорогих часов, отменен

— Наши юристы RCC были в Москве. Они погрузились в контекст и плотно изучили ситуацию. Боец Шримуан нарушил закон Российской Федерации, поэтому он однозначно не приедет на турнир RCC Hard 3. Бой «Лютера» (прозвище Джуаряна — прим.) переносится на ноябрь, — сказал Клименко «Матч ТВ».