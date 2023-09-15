Представитель Дацика рассказал о нахождении бойца в зоне СВО

«Он там уже неделю. Может, контракт подпишет» — представитель Дацика о нахождении бойца в зоне СВО
Российский боец Вячеслав Дацик может присоединиться к Вооруженным силам РФ в зоне проведения СВО, у него есть предложение подписать контракт, сказал «Матч ТВ» один из представителей спортсмена.
Предыдущий бой Дацик провел 18 августа в Москве, когда он нокаутировал в выставочном поединке по правилам бокса Оли Томпсона. 43 летний боец, который проводит поединки по боксу и ММА, недавно опубликовал в социальной сети видео, в котором сообщил, что прибыл в зону проведения специальной военной операции.
— Он уже неделю там. Может, контракт подпишет. Знаю, что у него есть такое предложение, — сказал «Матч ТВ» Яков Летов, выступающий в роли менеджера спортсмена после того, как Дацик в 2019 году освободился из мест лишения свободы.
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