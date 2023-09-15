Представитель Дацика рассказал о нахождении бойца в зоне СВО

— Он уже неделю там. Может, контракт подпишет. Знаю, что у него есть такое предложение, — сказал «Матч ТВ» Яков Летов, выступающий в роли менеджера спортсмена после того, как Дацик в 2019 году освободился из мест лишения свободы.