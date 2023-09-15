Боец Минеев назвал погибшего брата ангелом, который ему помогает и оберегает
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» назвал своего погибшего брата ангелом, который ему помогает и оберегает.
Брат Владимира погиб в конце февраля во время боевых действий возле Гостомеля.
— Внутри себя я выстраиваю диалог с дедом и отцом, с братом. Особенно часто в стрессовых ситуациях. С ними я встречался на донецкой земле и перед выходом в ринг. Уверен, что это мои ангелы, что мне помогают и что меня оберегают, — рассказал Минеев в эфире «Матч ТВ».
Минеев и бразилец Карвальо проведут трехраундовый бой на турнире в Элисте 15 сентября. Для бойца ММА Минеева этот бой станет третьим подряд профессиональным поединком по правилам кикбоксинга. Карвальо — бывший чемпион лиги Bellator.