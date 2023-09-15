Боец Минеев назвал погибшего брата ангелом, который ему помогает

— Внутри себя я выстраиваю диалог с дедом и отцом, с братом. Особенно часто в стрессовых ситуациях. С ними я встречался на донецкой земле и перед выходом в ринг. Уверен, что это мои ангелы, что мне помогают и что меня оберегают, — рассказал Минеев в эфире «Матч ТВ».