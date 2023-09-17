Россиянин Копылов нокаутировал Фремда на турнире UFC в Лас‑Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов победил американца Джоша Фремда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night в Лас Вегасе (США). Поединок в среднем весе завершился во втором раунде, Копылов нанес сопернику удар по корпусу, после чего рефери остановил бой. Для 32 летнего россиянина это четвертая подряд досрочная победа в UFC. На счету Копылова 12 побед при двух поражениях в MMA, Фремд, в активе которого 11 побед, потерпел пятое поражение. Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам смотрите на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.