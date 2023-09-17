Российский боец Копылов нокаутировал американца Фремда на турнире UFC

Поединок, который состоялся в Лас-Вегасе, закончился во втором раунде нокаутом. Бой прошел в предварительном карде. Теперь на счету россиянина 14 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 12 побед и потерпел два поражения. Боец выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Копылов является бывшим чемпионом российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе. У Фремда 11 побед при пяти поражениях.