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Российский боец Копылов нокаутировал американца Фремда на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств одержал победу над американцем Джошом Фремдом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC Fight Night 227).

Российский боец Копылов нокаутировал американца Фремда на турнире UFC
© РИА Новости

Поединок, который состоялся в Лас-Вегасе, закончился во втором раунде нокаутом. Бой прошел в предварительном карде. Теперь на счету россиянина 14 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 12 побед и потерпел два поражения. Боец выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Копылов является бывшим чемпионом российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе. У Фремда 11 побед при пяти поражениях.

До этого боя россиянин провел в UFC пять поединков: в 2019-м и 2021-м годах потерпел поражения, а в 2022-м и 2023-м одержал победы. 30 июля Копылов отправил в нокаут бразильца Клаудио Рибейро на турнире UFC 291. В главном поединке вечера сойдутся мексиканка Алекса Грассо и Валентиной Шевченко.

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