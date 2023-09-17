Экс-чемпионка UFC Шевченко не сумела вернуть титул

Киргизская девушка-боец, бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко не сумела вернуть себе титул в легчайшем весе после поединка-реванша с действующей чемпионкой промоушена, представительницей Мексики Алексой Грассо.

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Бой стал главным событием турнира UFC Noche, прошедшего в Лас-Вегасе, и завершился ничейным результатом - 48-47, 47-48, 47-47 - после пяти раундов. Такое решение рефери позволило мексиканской спортсменке сохранить титул.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.