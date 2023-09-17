Макгрегор подвёл итоги боя Шевченко с Грассо

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал о впечатлениях, полученных от титульного боя в женском наилегчайшем весе (до 57 кг), в котором мексиканка Алекса Грассо сражалась с бывшей обладательницей титула UFC Валентиной Шевченко .

Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей (47:47; 47:48; 48;47). Тем самым Грассо сохранила чемпионский титул.

«Выдающийся бой! По моему мнению, один из лучших боёв в истории женского ММА. Ещё и закончился вничью, вау! Отличная работа! Невероятно!», – сказал Макгрегор в одной из своих социальных сетей.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285. Тогда Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и прервала серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.