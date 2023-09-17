Источник: Шевченко дралась с Грассо со сломанным большим пальцем

Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко получила травму по ходу титульного боя с мексиканкой Алексой Грассо, сообщает известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своих социальных сетях.

© Чемпионат.com

По данным источника, Шевченко в первом раунде боя сильно сломала большой палец и задумалась о том, сможет ли она продолжить бой до конца.

В итоге бой Шевченко с Грассо продлился все пять раундов и завершился ничьей (47:47; 47:48; 48;47). Таким образом, мексиканка сохранила чемпионский пояс UFC.