UFC официально анонсировала следующий бой Дудаковой

В последнем поединке Дудакова встречалась с представительницей Бразилии Истелой Нунес. Бой закончился победой россиянки техническим нокаутом уже на 34-й секунде в первом раунде. Для Виктории эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC.