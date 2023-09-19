Василевский рассказал, кого он считает «будущим российских ММА»

«Новых имён в мировых и российских ММА не появляется? Ну почему не появляется? Ну вот Рома Копылов. Чем не новое имя? Шикарно идёт, всех побеждает, такой скромный русский парень. Я считаю, что это и есть будущее ММА.



Те люди, кто особо не говорит, не очень любит это делать, может, даже и не очень умеет. Наверное, это даже плюс. Он показывает искреннюю русскую душу. Русскую не в плане национальности, а то, что она наша – отечественная. Такая у него доброта, простота. То, что всегда ценилось, добро с кулаками. И показывает: можно выигрывать и без всякой грязи. Таких ребят надо больше в пример ставить и говорить, что это имя. К этому надо приковать внимание, а не к шелухе», — приводит слова Василевского Legalbet.