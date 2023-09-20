Волков предложил подписчикам выбрать его следующего соперника

«Три своих последних боя я закончил досрочно уверенными победами. Чувствую себя сильным как никогда. Пока остальные проигрывали, я учился.



Можете верить, а можете нет, но сейчас наступило моё время! В связи с этим вопрос: кого мне вызвать на поединок следующим?», — написал Волков.