Чемпион UFC рассказал, как выпил свою мочу

«Возвращаемся к обычному программированию.



Мой мозг: «Шон, убедись, что ты выбросил стаканчик из-под кофе в своей машине, в который ты нассал». На следующий день: «Чёрт возьми, я выпил не из той чашки».



Мораль этой истории такова: выбрасывайте чашки с мочой, иначе вы можете случайно её выпить», — написал Стрикленд в социальных сетях.