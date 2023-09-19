Джо Роган объяснил, почему Чимаев не получил титульный бой

«Хамзат серьёзно облажался, когда не смог сделать вес перед боем с Нейтом Диазом, потому что если бы он тогда сделал вес и отлично выступил против Диаза, то этот парень получил бы шанс на титульный поединок. Он звезда, он бы получил бой за титул», — рассказал Роган в своём подкасте The Joe Rogan Experience.