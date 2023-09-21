Стал известен главный бой UFC 296

Президент UFC Дана Уайт официально объявил имена участников главного боя турнира UFC в США 16 декабря. На турнире UFC 296, который пройдёт в Лас-Вегасе, состоится поединок за титул в полусредней категории между чемпионом Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном. Об этом сообщил Уайт в своих социальных сетях.

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Ковингтон уже два боролся за этот титул, но проиграл оба боя Камару Усману. Предыдущий поединок Ковингтон провёл в марте 2022 года на UFC 272 против Хорхе Масвидаля. Колби оказался сильнее по единогласному решению.