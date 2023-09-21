Адесанья прервал молчание после боя со Стриклендом

«Как я там себя чувствовал? Как в дурном сне. Это не был кошмар. Кошмар — это что-то вроде: «Ох, чёрт, чёрт». Кошмар — это когда ты напуган. Это было похоже на то, что ты пытаешься ударить парня, а твои руки просто как лапша. Просто какого чёрта? Так что да, я просто чувствовал себя, как в плохом сне. Ощущение, которое я испытал при просмотре, было совершенно другим, и сразу этого я позвонил тренеру Юджину Берману, и мы поковорили. Я умеренно уверен в себе.



Я не осознавал, что это идёт последний раунд. Я увидел, что идёт последний раунд и подумал: «Чёрт возьми, окей. Надо что-то сделать». Это было так, как есть. Он просто не позволял мне войти в мой ритм из-за его давления. Он постоянно был рядом, и всякий раз его тренер помогал ему, у них был хороший план. Я не мог приспосабливаться по ситуации.



Я сказал перед боем, что его защита просто уникальна и неординарна, а я так и не смог найти свой джеб. Я всегда могу найти свой джеб, могу найти подбородок. Хорошая защита и нападение от него, всесторонняя борьба», — сказал Адесанья в видео на своём Youtube-канале.