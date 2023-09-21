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Промоутер раскрыл детали следующего поединка Александра Емельяненко

Промоутер Владимир Хрюнов раскрыл детали следующего поединка бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Слова специалиста приводит ТАСС.

Промоутер раскрыл детали следующего поединка Александра Емельяненко
© Lenta.ru

«Александр может в ноябре провести боксерский бой в Ингушетии. Предложили в качестве соперника [Михаила] Кокляева», — заявил Хрюнов.

В ноябре 2019 года бывший тяжелоатлет Кокляев и Емельяненко провели поединок по правилам бокса. Бой завершился победой Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма.

«Я ложился в больницы, предоставляли вип-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.