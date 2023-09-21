Боец Жалгас Жумагулов высказался о несправедливости в UFC

«Да, конечно, чувствовал несправедливость к себе в UFC. С первых боёв. Я залетел тогда, я был в топе. И в мировых рейтингах был. И по всему миру меня много кто знал. Туда попал, и меня начали по молодым таскать. Они мне проигрывают, и им отдают бой. Чисто ты должен быть молодым, рекорд должен быть сухой, чтобы ты знал английский более-менее, был интересен публике. Ну что говорить. Мои бои посмотри. По статистике всех перебивал, визуально было видно. Не только наши кричали, а сами местные бойцы и специалисты говорили, что я выиграл и ко мне была несправедливость».