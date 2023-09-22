Ковингтон: Махачев сражается с карликами и едва их побеждает

«Махачев сражается в весовой категории для маленьких, сражается с маленькими карликами и едва их побеждает – это раздельные решения или ничьи. Просто жалко на это смотреть. Он говорил, что хочет перейти в настоящий мужской дивизион и встретиться с настоящим мужчиной. Полагаю, это был бы супербой. Фанаты хотели бы его увидеть», — сказал Ковингтон на канале James Lynch в YouTube.