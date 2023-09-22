Ковингтон: Хабиб меня боялся

«В его действиях есть много слабых мест. Он говорит о большом бое и пытается использовать успех Хабиба. Но он не Хабиб. Хабиб боялся меня, из-за меня он не хотел переходить в полусредний вес. Даже его отец понимал, что переходить в полусредний вес было бы неразумно», — сказал Ковингтон на канале James Lynch в YouTube.