Тактаров анонсировал поединок с членом мексиканской банды

Российский боец Тактаров заявил, что подерется с членом мексиканской банды
Российский боец Олег Тактаров заявил, что в октябре проведет поединок с членом мексиканской банды, передает Mma.metaratings.ru.
«Моим соперником станет боксер, член банды из Мексики. Он друг этой банды, которая продавала наркотики на территории гостиницы. Влад Хрюнов договорился о бое через Денни Трехо. Он всех бандитов знает в Мексике», — сказал Тактаров.
В августе Тактаров провел бой против Джеффа Монсона. Поединок завершился вничью. Для 55 летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы. Россиянин известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем такого турнира в 1995 году.
Тактаров и Монсон должны были провести ответный поединок 29 сентября, но Монсон заявил, что поединок не состоится.