Тактаров анонсировал поединок с членом мексиканской банды

«Моим соперником станет боксер, член банды из Мексики. Он друг этой банды, которая продавала наркотики на территории гостиницы. Влад Хрюнов договорился о бое через Денни Трехо. Он всех бандитов знает в Мексике», — сказал Тактаров.

В августе Тактаров провел бой против Джеффа Монсона. Поединок завершился вничью. Для 55 летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы. Россиянин известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем такого турнира в 1995 году.