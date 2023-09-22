Джо Роган назвал бойца UFC, получающего недостаточное признание

«Это отстой! Такие бойцы не ценятся, потому что они слишком маленькие. Он лучший – самое прекрасное воплощение ММА, которое я когда-либо видел. Он потрясающий. И, кроме того, он действительно замечательный парень», — сказал Роган в Fight Companion podcast.