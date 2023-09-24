Физиев проиграл Гамроту в главном бою турнира UFC

В Энтерпрайзе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном бою турнира представитель Казахстана Рафаэль Физиев встретился с поляком Матеушом Гамротом.

Бой завершился победой поляка во втором раунде техническим нокаутом. Физиев нанёс мощный удар ногой и получил травму, после чего не смог удержаться на ногах и упал, чем воспользовался его соперник.

Таким образом, Физиев потерпел третье поражение в смешанных единоборствах при 12 победах. Гамрот, в свою очередь, одержал 23-ю победу. Также на его счету два поражения.