Боец Харитонов заявил, что никогда не пожмет руку Александру Емельяненко

"Не пожму никогда! Не хочу даже жать руку этому подлецу, этой сволочи! Этот человек, которого никто из вас не знает так, как я его знаю. Я это все видел. Много чего видел — не буду говорить, что. Это когда жил с ним в одной квартире. Все, что с ним происходит сегодня — это все благодаря его гнилости и характеру. Это позор нашего спорта", — заявил спортсмен.