Боец Харитонов заявил, что никогда не пожмет руку Александру Емельяненко
Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов заявил, что не готов помириться с Александром Емельяненко. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Не пожму никогда! Не хочу даже жать руку этому подлецу, этой сволочи! Этот человек, которого никто из вас не знает так, как я его знаю. Я это все видел. Много чего видел — не буду говорить, что. Это когда жил с ним в одной квартире. Все, что с ним происходит сегодня — это все благодаря его гнилости и характеру. Это позор нашего спорта", — заявил спортсмен.
23 сентября Сергей Харитонов победил бразильца Тиаго Кардосо в главном событии турнира ММА Series 72 в Москве. Россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью.