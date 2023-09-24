Американский боец UFC вышел на поединок с Библией

«Результат этого боя был сфальсифицирован. Самые богатые люди с Ближнего Востока, как мне кажется, просто заплатили судьям. Знаю, что Волкановски выиграл решением судей, а результат сфальсифицировали. Я не глуп, и никто не сможет мне сказать, что бой не сфальсифицирован. Я не куплюсь на это», — приводит слова Митчелла BJ Penn со ссылкой на его выступление на YouTube-канале Fanatics View.