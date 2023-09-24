Американский боец UFC вышел на поединок с Библией
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брайс Митчелл вышел на поединок против соотечественника Дэна Иге с Библией.
Со-главное событие турнира UFC Vegas 79 продлилось все три раунда и завершилась победой Митчелла единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Для Митчелла это 16-я победа в карьере при одном поражении. Иге проиграл седьмой бой из 24.
В марте Брайс Митчелл заявил, что результат боя между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски был сфальсифицирован.
12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте.
«Результат этого боя был сфальсифицирован. Самые богатые люди с Ближнего Востока, как мне кажется, просто заплатили судьям. Знаю, что Волкановски выиграл решением судей, а результат сфальсифицировали. Я не глуп, и никто не сможет мне сказать, что бой не сфальсифицирован. Я не куплюсь на это», — приводит слова Митчелла BJ Penn со ссылкой на его выступление на YouTube-канале Fanatics View.