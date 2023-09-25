Экс-чемпион UFC признал вину за вождение в нетрезвом состоянии

Бывший чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья признал вину в том, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщает NZ Herald, это произошло за несколько недель до поединка на турнире UFC 293, в котором Адесанья проиграл американцу Шону Стрикленду и лишился своего титула.

В понедельник в суде Окленда Адесанье были предъявлены обвинения в том, что ранее он был остановлен в городе полицейскими и после анализов крови его показатель составил 87 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови. Допустимый предел в Новой Зеландии - 50 мг.

Спортсмен принес свои извинения и раскаялся в поступке.

"Хочу извиниться перед семьей, командой и обществом за решение сесть за руль после того, как выпил во время ужина. Это было неправильно, я не считаю такое поведение приемлемым", - сказал он.