Чимаев обозначил желаемого соперника после боя с Костой

«Я должен разбить Косту . После этого будет неважно, с кем драться: Адесаньей, Стриклендом или кто-то ещё. Мы идём. Стрикленд, я иду за тобой!» — приводит слова Чимаева MMA Mania.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.