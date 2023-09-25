Гаджиев прокомментировал смену гражданства Чимаева

«Чимаев теперь будет представлять ОАЭ, а не Швецию. Я думаю, что это вполне логично. Ближний Восток, Исламский мир... Чимаев – чеченец, исповедующий ислам. Он на своем месте. Эмираты становятся местом, куда потихоньку собираются все бойцы, которые исповедуют эту религию. Хабиб там, Махачев там, турниры проходят в ОАЭ, поэтому логично, что он сменил спортивное гражданство.



Швеция? Я думаю, что там равнодушны к MMA, поэтому Чимаеву нет какого-то смысла представлять эту страну. Он же в ней и не родился. Хотя, уверен, он благодарен Швеции за все, что эта страна ему когда-то дала», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.