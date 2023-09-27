Усман Нурмагомедов сделал прогноз на реванш между Махачевым и Оливейрой

«Я думаю, исход будет тем же. Конечно, наверняка Чарльз Оливейра собирается исправить какие-то ошибки. В бою всякое может случиться. Но я знаю, что Ислам очень усердно тренируется. Он очень умный. Он может бороться. У него хорошая ударная техника и грэпплинг. Я не думаю, что Чарльз сможет поставить его в трудное положение», — сказал Нурмагомедов на канале ESPN MMA в YouTube.