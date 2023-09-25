Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в ДТП в Хакасии

Чемпион мира по пауэрлифтингу Владимир Муравлев погиб в ДТП в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

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ДТП произошло 24 сентября на трассе Абакан - Саяногорск. Автомобиль Toyota Rav4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Carina под управлением женщины 1998 года рождения и автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП пассажир Toyota Carina погиб, женщина, находившаяся за рулем этого же автомобиля, госпитализирована.

"Да [за рулем автомобиля Toyota Rav4] находился он [Владимир Муравлев]. Мужчина 48 лет", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС. Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не было выявлено. Официальными комментариями от регионального главка МВД и ГИБДД ТАСС пока не располагает.