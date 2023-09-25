Стало известно, какое наказание грозит Адесанье за езду в нетрезвом виде

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья может быть лишён свободы сроком на три месяца или получить денежный штраф в размере $ 2680. Это максимальное наказание за езду в нетрезвом виде в Новой Зеландии. Ранее Адесанья признал себя виновным, сообщив, что управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Напомним, в последнем поединке Адесанья встречался с американцем Шоном Стриклендом. Их бой проходил в ночь с 9 на 10 сентября мск в Сиднее на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Шона единогласным решением судей. За счёт этой победы он стал чемпионом UFC в среднем весе. Исраэль потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.