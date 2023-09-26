Блогер Милохин захотел подраться с братом Хабиба Нурмагомедова

«Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы, он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли, да, возможно это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец, такой сладенький, но в этом и фишка.



Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Я уже плотно тренируюсь четыре месяца. Думаю, смогу что-то показать и удивить людей. Я занимаюсь для того, чтобы в будущем был дикий хайп», — сказал Милохин.