Боец ММА Монсон анонсировал следующий поединок

«Следующий бой я проведу в Москве в конце октября», — сообщил Монсон. Имя соперника и дату проведения схватки боец не уточнил.

В конце сентября Монсон должен был поучаствовать в поединке с 55-летним российским бойцом Олегом Тактаровым. «Поединок по ММА, самбо или джиу-джитсу. Олег или Джефф. Две легенды, два мастера смешанных единоборств выяснят, чья борьба сильнее», — анонсировал бой лиги Top Fight Марат Сидикеев.