Бойца Top Dog Ивана Галичева задержали с наркотиками в Москве

В Москве задержали с наркотиками бойца Top Dog Ивана ака Галича (Галичева). Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, 23-летний мастер рукопашного боя после встречи с неизвестным дилером отправился отдыхать на Старый Арбат. Поведение бойца показалось окружающим странным, вскоре мужчина был задержан прибывшими сотрудниками полиции. При досмотре силовики обнаружили у Галичева 13 граммов неизвестного вещества, которое, как показала экспертиза, является марихуаной.