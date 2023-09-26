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Бойца Top Dog Ивана Галичева задержали с наркотиками в Москве

В Москве задержали с наркотиками бойца Top Dog Ивана ака Галича (Галичева). Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

Бойца Top Dog Ивана Галичева задержали с наркотиками в Москве
© Lenta.ru

По данным канала, 23-летний мастер рукопашного боя после встречи с неизвестным дилером отправился отдыхать на Старый Арбат. Поведение бойца показалось окружающим странным, вскоре мужчина был задержан прибывшими сотрудниками полиции. При досмотре силовики обнаружили у Галичева 13 граммов неизвестного вещества, которое, как показала экспертиза, является марихуаной.

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В отношении спортсмена завели уголовное дело по статье о незаконном приобретении и сбыте наркотиков. На время расследования его заключили в СИЗО.