Российский боец Top Dog отправлен в СИЗО по делу о наркотиках

По информации источника, 23-летний участник соревнований по рукопашному бою Иван Галичев 26 июля встретился с неизвестным мужчиной поздно ночью и приобрёл запрещённые вещества. После встречи отправился отдыхать на Старый Арбат, где вёл себя подозрительно. Бойца задержали в центре столицы и нашли при нём пакетик с 13 граммами запрещённого вещества, которое отправили на экспертизу. Чуть позже она показала, что в пакетике была марихуана. На Галичева завели уголовное дело. Спортсмена заключили под стражу, сообщается, что ему грозит до 15 лет тюрьмы.